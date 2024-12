Chiesa di Santa Barbara dei Librai la piccola chiesa nella piazzetta dalla forma originale

Leggi su Funweek.it

Roma è un museo a cielo aperto e come tale non smette mai di stupire milioni di persone che ogni ogni giorno ammirano così tanta bellezza. Tra le varie attrazioni ce n'è una che lascia tutti a bocca aperta per la posizione in cui è sita. A pochi passi da Campo de' Fiori e da piazza Farnese, in una particolareditrapezoidale nel Rione Parione, sorge ladideididei: un po' di storiaLadideisarebbe stata costruita intorno al X-XI secolo. Lo testimonia un'iscrizione al suo interno che ipotizza anche l'attribuzione della proprietà a Giovanni di Crescenzio. Il personaggio era un patrizio di Roma, a sua moglie Rogata, vissuti proprio a cavallo dei due secoli.Lasi sviluppa su parte dei resti dell'antico Teatro di Pompeo.