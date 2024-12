Thesocialpost.it - Bolzano, bimba di 8 anni aggredita a calci e pugni dalle compagne finisce in ospedale

Una ragazza di soli 8è statain aula da alcunedi scuola, subendoche le hanno causato lesioni al volto e in altre zone del corpo, giudicate guaribili in venti giorni dai medici dell’. L’incidente, avvenuto anelle ultime settimane, ha suscitato preoccupazione tra familiari e istituzioni scolastiche, dato che il pestaggio sarebbe stato il culmine di una serie di atti di bullismo.Leggi anche: Irlanda,di 8difende la madrecoltellate del compagno e muoreNonostante la piccola si sia ripresa fisicamente, porta ancora i segni dell’aggressione, sia sul corpo che nella mente. “Dopo quanto accaduto, nostra figlia ha sviluppato paura. Fatica a dormire la notte. Chiediamo alla scuola di fare il possibile per restituirle la serenità” ha dichiarato la madre al Trentino.