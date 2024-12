Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera 2024: gusto, ma non solo. Viaggio caleidoscopico fra le eccellenze mondiali

Milano, 3 dicembre– Milano mette in mostra ledell’artigianato. Il food, ma anche la moda, il design, i tessuti: è davvero unintorno al mondo “in”. C’è il prodotto in mostra, il mestiere, l’eccellenza di ogni settore del saper fare. Come i meravigliosi tappeti tessuti esposti nel padiglione dell’Arabia Saudita, Paese dell’anno per il Medio Oriente, che accoglie i visitatori in un padiglione color sabbia organizzatissimo e diviso per ogni settore del loro artigianato, dalla grafia, ai tessuti appunto, e poi i gioielli e il food che si può gustare accanto alle esibizioni in musica e abiti tradizionali. Apoteosi diDal Medio Oriente alla meraviglia della Costiera amalfitana con il re Salvatore De Riso, Sal De Riso, che ha portato la sua arte in tutto il mondo: miglior pasticciere pluripremiato che ti conquista già con la sua gentilezza e affabilità.