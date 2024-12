Aggredisce l’operatrice del 118 | arrestato in differita

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di 51 anni di Sava è statoine posto agli arresti domiciliari per aver aggredito una operatrice dell’ambulanza del 118. L’uomo aveva chiamato i soccorsi per la madre 83enne, colpita da un arresto cardiaco, ma in un momento di concitazione ha reagito con violenza contro la soccorritrice.Nonostante i tentativi di rianimazione, l’anziana signora è deceduta. L’episodio, avvenuto due giorni fa, ha visto l’intervento dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e trasmesso l’informativa al Pm di turno. Successivamente, il Gip del Tribunale di Taranto, Benedetto Ruberto, ha applicato il decreto legge che prevede l’arresto in flagranza anche inper chiun operatore sanitario.Secondo quanto emerso, il 51enne avrebbe strattonato la soccorritrice, causandole un trauma distrattivo al polso, giudicato guaribile in 15 giorni.