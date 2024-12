Ilgiorno.it - Voghera, prende soldi dalla cassa della gelateria poi spintona la commessa per fuggire: arrestato 34enne

(Pavia), 2 dicembre 2024 - E' entrato nella, approfittando di un momento in cui non c'erano altri clienti e laera nel retro del negozio, ed è andato dietro al bancone, aprendo il registratore die arraffando banconote per una modesta somma di 70 euro in contanti. Nel frattempo laè tornata alla sua postazione ed è statata dall'uomo, che è poi fuggito a piedi. Scattato subito l'allarme, i carabinieri sono arrivati e hanno rintracciato il presunto responsabile A.R.,già noto per altri simili precedenti reati, che è statocon l'accusa di rapina impropria. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 1 dicembre, allaNaturalia, in corso XXVII marzo a. Lanon è per fortuna rimasta ferita e non sono così stati necessari i soccorsi sanitari di Areu, anche se è rimasta ovviamente provata dall'accaduto.