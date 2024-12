Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 2/12/24

Leggi su Isaechia.it

E’ dalla scorsa stagione diche aspetto questo momento.L’ho sognato, sperato, agognato e quindi concedetemi di esultare.Le riflessioni più articolate le facciamo tra un secondo, eh, però scusatemi un attimo perché io.. CIAO MARIO CUSITORE.CIAO MARIO.CIAO.CIAAAAAAAAAAAAAAAAO.Oh, santoddio, forse ce l’abbiamo fatta, io non mi sento mai sicura, perché in questo programma le delusioni sono sempre dietro l’angolo, ma GODIAMOCI IL MOMENTO.Godiamoci questa atmosfera da Italia campione del mondo nel 2006.Ohhhhh, allora, eccoci qui.Guardate, io oggi avevo anche in mente di difendere un pochino Alessio Pecorelli.Volevo difenderlo un po’ sempre per il famoso discorso dei figli e figliastri, perché comunque, stando alle prove che ci sono state mostrate, l’unica cosa che ha fatto il tronista è stata andare in alcuni locali senza comunicarlo alla redazione.