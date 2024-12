Iltempo.it - Traballa Garnier, Le Pen annuncia la sfiducia: "I francesi ne hanno abbastanza"

Scricchiola il governo in Francia dove oggi il primo ministro, Michel Barnier, ha attivato l'articolo 49.3 della Costituzione per far passare senza votazione il bilancio della previdenza sociale mentre Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchonno che voteranno la. "Credo che siamo giunti a un momento di verità che mette ognuno davanti alle proprie responsabilità", ha detto Barnier. "Spetta ora a voi decidere se adottare un testo o entrare in un territorio sconosciuto", ha aggiunto fra gli applausi dei suoi. "Il popolo francese non ci perdonerebbe mai se preferissimo gli interessi privati al futuro della nazione", ha aggiuntondo appunto il ricorso al 49.3. L'articolo della Costituzione francese consente di far adottare un testo senza passare dal voto dell'Assemblea. In questo modo, tuttavia, il governo si espone alla presentazione di una mozione diche, se venisse approvata, farebbe cadere il governo.