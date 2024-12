Quotidiano.net - Tommaso Foti nuovo ministro degli Affari Europei: oggi il giuramento

Roma, 2 dicembre 2024 – Saràilper gli. A quanto si apprende da fonti di governo, l’esponente di Fratelli d’Italia, attuale capogruppo alla Camera per il partito di Giorgia Meloni, dovrebbe giurare al Quirinale già, alle 12.15.è pronto ad assumere il ruolo diper glisubentra dunque a Raffaele Fitto e dovrebbe assumere anche tutte le altre deleghe che erano in capo alvicepresidente esecutivo della Commissione europea. Nel frattempo, è arrivata l’ufficializzazione del passaggio Raffaele Fitto a Bruxelles. Il neocommissario non è più deputato, è stato il presidente di turno Giorgio Mulè a leggere in Aula la lettera inviata a Montecitorio con cui Fitto annuncia la sua nomina. "La Camera prende atto dell'incompatibilità e dichiara la cessazione del mandato di deputato", ha spiegato Mulè facendo a Fitto gli "auguri per il lavoro che lo attende".