Serie A la classifica aggiornata dopo la 14ª giornata | Inter primo *

LadiA vede aumentare gli asterischi, per Fiorentina ela sospensione per il malore di Bove, ma in testa c’è chi corre. Oltre al Napoli capolista è il caso dell’Atalanta, che vince anche all’Olimpico con la Roma (con gol del fischiatissimo ex Zaniolo) e resta l’unica prima inseguitrice dei partenopei.A 2024-2025 – 14ªCagliari-Verona 1-0 75? PiccoliComo-Monza 1-1 36? Engelhardt, 54? rig. Caprari (M)Milan-Empoli 3-0 19? Morata, 44?, 69? ReijndersBologna-Venezia 3-0 21? rig., 71? Ndoye, 69? rig. OrsoliniUdinese-Genoa 0-2 13? Pinamonti, 67? aut. GiannettiParma-Lazio 3-1 6? Man, 53? Haj Mohamed, 80? Castellanos (L), 91? DelpratoTorino-Napoli 0-1 31? McTominayFiorentina-sospesa al 17? sullo 0-0 per il malore di Edoardo BoveLecce-Juventus 1-1 68? Cambiaso (J), 93? RebicRoma-Atalanta 0-2 69? de Roon, 89? ZanioloANapoli 32Atalanta 3128 *Fiorentina 28 *Lazio 28Juventus 26Milan 22 *Bologna 21 *Udinese 17Empoli 16Parma 15Torino 15Cagliari 14Genoa 14Roma 13Lecce 13Verona 12Como 11Monza 10Venezia 8* una partita in menoPROSSIMO TURNOQUINDICESIMA-Parma venerdì 6 dicembre ore 18.