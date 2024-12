Lanazione.it - Pratovecchio, cittadinanza onoraria al neurochirurgo Giuseppe Oliveri

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 2 dicembre 2024 – In occasione della presentazione del libro “Le mani e la mente”, è stata conferita alladiStia, deliberata all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 novembre, con la seguente motivazione: “Con stima e riconoscenza per l'importante contributo dato alla medicina svolto con professionalità, umanità ed empatia verso i pazienti. Mirabile esempio di una vita al servizio della comunità e della salute dei cittadini”.ha dedicato la sua vita alla neurochirurgia e, in particolare, al cervello. Durante la sua carriera – trascorsa tra Milano, Torino, Novara, Cuneo e Siena dove, nel 2024, è andato in pensione – ha effettuato oltre 20mila interventi. Avulso dai social, dalle tribune e da tutto quello che porta con sé la vita mondana, è l’opposto dello stereotipo del “chirurgo di fama” descritto dai mass media e dall’immaginario collettivo.