Pontedera-Spal oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Ettore Mannucci valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. La formazione toscana, dopo aver raccolto soltanto due punti nelle ultime cinque partite disputate, spera di riuscire a rialzare la testa in questo impegno per allontanarsi dalla zona retrocessione., come seguire il matchLa squadra biancazzurra, nonostante i tre punti di penalizzazione, si sta pian piano tirando fuori dalle sabbie mobili e, dopo le tre vittorie consecutive, ha intenzione di proseguire lapositiva calando anche il poker. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 2 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254.