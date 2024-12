Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa a Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di This is Me

la terza e ultimadi “Is Me”, in onda su Canale 5 mercoledì 4 dicembre,farà unainaspettata alla sua compagna,. L’amministratore delegato di Mediaset,le registrazioni dello show, è entrato ain studio per ringraziare personalmente il team di “Amici” e celebrare il successo del programma. Questo gesto ha profondamente emozionato lais me e il successo negli ascolti TV“Is Me”, condotto da, ha registrato ottimi risultati di ascolto sin dal suo debutto. La prima, trasmessa il 20 novembre 2024 su Canale 5, ha attirato 3.213.000 spettatori, con uno share del 22,24%, raggiungendo picchi di oltre 4.100.000 spettatori e sfiorando il 30% di share.Il programma ha ottenuto particolare successo tra i giovani, con una media del 29,5% di share nel target 15-34 anni.