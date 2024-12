Movieplayer.it - Paul Schrader si pente di aver diretto Dominion: Prequel to the Exorcist

Il regista esprime il suo rimpianto per un progetto che ha definito una sfida troppo grande per lui, raccontando le difficoltà che hanno segnato la sua esperienza conto the. Negli anni '90, il nome di John Frankenheimer era associato al progetto di undel celebre L'Esorcista, intitolatoto the. Tuttavia, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, il regista non poté proseguire con il progetto, e la sua eredità passò nelle mani di, che all'epoca era stato scelto dalla Warner Bros. per dare vita alla storia che avrebbe esplorato le origini del celebre padre Merrin, ha recentemente parlato con MovieWeb di quel periodo turbolento della sua carriera, rivelando senza mezzi termini il suo rimpianto perpreso parte a un .