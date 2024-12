Lanazione.it - Pari Ponte Buggianese. Punto prezioso a Cenaia

Leggi su Lanazione.it

0 : Baglini, Rossi, Di Bella (14’ st Goretti), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Ferretti, Apolloni (23’ st Pecchia). A disp. Turini, Bartolini, Calloni, Cocucci, Puccini, Salvadori, Conticelli. All. Sena.: Rizzato, Martinelli, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani, Sali, Birindelli, Fantini, Provinzano (25’ st Sgherri), Gargani (30’ st Aiazzi). A disp. Calu, Sanzone, Bellandi, Gianotti. All. Vettori. Arbitro: Magherini di Prato. Note: ammoniti Rossi e Remorini. Iltorna dalla gara in trasferta, giocata sul campo del, con unimportantissimo in chiave salvezza. Al Favilli finisce 0-0. La gara è maschia in mezzo al campo. Si assiste a un match bello ed equilibrato, con continue ripartenze.