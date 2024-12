Movieplayer.it - Oceania 2 alla conquista del box office italiano, oltre otto milioni di incasso

Il sequel didel botteghino, il debutto del nuovo film di Gabriele Salvatores, Napoli - New York, è terzo. Il pubblicosogna con l'avventura polinesiana Disney di2 e invade i cinema italiani sancendo l'incredibile successo del sequel animato. Il boxcelebra un debutto da urlo, visto che il sequel diha superato gli 8di euro in un solo weekend. Uscito in 591 sale, il film ha totalizzato961.000 presenze (dati Cinetel), una boccata d'ossigeno per i cinema italiani. Gli spettatori hanno premiato la nuova incredibile avventura al femminile che vanta, in, la presenza delle voci di Emanuela Ionica, Chiara Grispo, Fabrizio Vidale, Angela Finocchiaro, Roberto Pedicini, Micaela Incitti e .