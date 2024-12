Anteprima24.it - Monopoli e Avellino si dividono la posta: sorride il Benevento che resta a +4

Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso sull’1-1 il big match tra: irpini avanti con De Cristofaro ma ci ha pensato Yabre ad agguantare il pareggio per i pugliesi. Nel finale la compagine ospite ha fallito il colpo del ko con Patierno che all’altezza del dischetto del rigore ha calciato in maniera troppo centrale consentendo a Vitale di neutralizzare la conclusione ravvicinata. In classifica ilha consolidato il terzo posto a quota 29 mentre l’ora è quinto perché è stato scavalcato in classifica dal sorprendente Sorrento che ha vinto in maniera netta per 3-0 contro il Giugliano. In vetta c’è sempre ila +4 sull’Audace Cerignola. GIRONE C – 17esima giornata-Audace Cerignola 1-158? Visentin aut. (B), 62’ Jallow (A)Foggia-Crotone 1-116’ Murano (F), 19’ Oviszach (C)Latina-Picerno 2-06’ Ndoj (L), 45’ Di Renzo (L)Team Altamura-Trapani 2-133’ Simone (TE), 65’ Rolando (TE), 66’ Fall (TR)Catania-Cavese 1-126? Stoppa rig.