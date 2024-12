Liberoquotidiano.it - Mo: Sara Netanyahu vede Trump in Florida, 'vittoria Israele strategica'

Washington, 2 dic. (Adnkronos) - La moglie del primo ministro israeliano Benjamin, ha incontrato il presidente eletto Donald, in un evento che ha tenuto nel suo campo da golf in. In un post sui social media,ha scritto che i due hanno discusso "dell'importanzadelladinella guerra" e dell'importanza del rapporto continuo trae gli Stati Uniti. "Ho parlato con il presidente delle grandi sofferenze che il nostro Paese ha attraversato il 7 ottobre e ho sottolineato l'urgenza di agire per liberare gli ostaggi e riportarli indietro al più presto", ha scritto