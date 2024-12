Ilgiorno.it - Maneggia un’arma sul bus, parte un colpo: ragazzo con la mandibola fratturata, arrestato minorenne

Mantova – A bordo di un autobus di linea che trasportava gli studenti delle scuole superiori, avevato un'arma ed esploso unferendo un altroalla bocca e alla. Per questo il gip per i Minorenni di Brescia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un minore che era già indagato per lesioni gravi. L’arresto L'è stato portato al carcere minorile "Beccaria" di Milano, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria minorile. Le indagini dei carabinieri di Asola hanno ricostruito nel dettaglio la vicenda avvenuta ad Asola il 22 novembre scorso. Frattura dellaIlferito, soccorso dagli amici, era stato portato all'ospedale civile di Mantova. Alera stata rimossa l'ogiva di un proiettile di piccolo calibro che gli aveva causato anche la frattura della