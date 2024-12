La Savino del Bene con Chieri piazza il settimo sigillo

Leggi su Corrieretoscano.it

DelScandicci vs Reale Mutua Fenera’76 3-1 (25-16, 21-25, 25-18, 25-12)DELSCANDICCI: Magnani (L2) n.e. Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 16, Carol 11, Baijens n.e., Antropova 27, Mingardi 12, Gennari n.e.. All.: Gaspari M.REALE MUTUA FENERA’76: Spirito (L1), Skinner 15, Lyashko (L2) n.e., Alberti 4, Van Aalen 1, Anthouli 2, Buijs 3, Gicquel 12, Rolando, Carletti, Zakchaiou 2, Gray 4, Omoruyi 10, Guiducci. All. Bregoli G.ARBITRI: Cavalieri – CesareFIRENZE – Ancora un successo per laDelScandicci: è ilsuccesso di fila fra campionato e Champions. Una partita con diversi alti e bassi per le ragazze di coach Gaspari che partono fortissimo nel primo parziale, condotto dalla prima all’ultima palla, senza di fatto lasciar spazio all’avversario.