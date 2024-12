Lanazione.it - La dura legge del ‘non gol’. Questo Siena è condannato a soffrire

Quando vedi giocare la Robur hai una doppia sensazione a metà strada tra il bene e il male. Se è in giornata può giocarsela con qualsiasi avversario di questa serie D, ma con la stessa semplicità quando non è al top anche cedere alle squadre meno quotate del girone. Capita dunque di fare una figuraccia con il Trestina, ma anche di espugnare il terrero di un Follonica Gavorrano di qualità e in ripresa. Insomma, tutto e il contrario di tutto ma con un unico comune denominatore: ladel gol, anzi ladelper storpiare il titolo della famosa canzone di 883. Questa Robur segna poco, davvero troppo poco, e anche quando le occasioni fioccano metterla in fondo al sacco è un problema. E allora anche partite dominate come quella di ieri rischiano di avere un finale beffardo, con il piedone di Morosi ad evitare il pareggio in pieno recupero.