In Belgio il sex work è finalmente riconosciuto come un lavoro vero

Inè entrata in vigore una legge che riconosce il sexunregolare, segnando una svolta per i diritti delle persone che offrono servizi legati alla sfera sessuale in cambio di denaro. Fino a oggi, il settore era tollerato ma non ufficialmente, lasciando chi vi operava senza tutele lavorative.La nuova normativa, tra le più avanzate al mondo su questo tema, consente ai sexer di ottenere regolari contratti dicon tutti i diritti previsti per altre professioni. Questo include assicurazione sanitaria, pensione, congedo di maternità, giorni di malattia, ferie retribuite, disoccupazione e garanzie sulla retribuzione. Le persone del settore avranno anche il diritto di rifiutarsi di svolgere determinate prestazioni o di interagire con specifici clienti, senza rischiare il licenziamento.