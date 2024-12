Lanazione.it - Il Sansepolcro si butta via: raggiunto in testa

2 OLYMPIA THYRUS 2(4-3-3): Mariangioli; Del Siena, Petricci, Tersini (26’ st Adreani), Merciari (42’ st Innocentini); Bruschi, Gorini, Gennaioli (14’ st Barculli); Quadroni (14’ st Brizzi), Bartoccini, Valori (37’ st Mariotti). All. Antonio Armillei. OLYMPIA THYRUS (4-2-3-1): Quaranta; Kola, Giubilei, Desantis, Dita (12’ st Angeli e 33’ st A. Federici); Grassi, Kuqi (23’ st M. Sugoni); Siragusa, Poggi (39’ st Bernardini), Miliacca (2’ st A. Sugoni); Gesuele. All. Marco Sugoni. Arbitro: Nykolyn di Gubbio. Reti: 3’ pt (rig.) Valori (S), 27’ pt Bartoccini (S), 37’ pt Gesuele (OT), 30’ st M. Sugoni (OT).– Ilgetta alle ortiche altri due preziosi punti, facendosi rimontare al Buitoni dall’Olympia Thyrus il doppio vantaggio costruito in meno di mezz’ora e subendo l’aggancio di Cannara e Narnese inall’Eccellenza Umbria.