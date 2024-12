Lapresse.it - Hong Kong, migliaia di sculture di panda all’aeroporto

didigiganti accoglieranno residenti e turisti da sabato a, dove l’entusiasmo per gli orsi è cresciuto dopo la nascita di due cuccioli in un parco a tema locale. I 2.500 esemplari esposti sono stati presentati durante la cerimonia di lancio delGo! Fest HK, la più grande mostra a temadella città, che si è svolta lunedìdi.Nel fine settimana saranno esposti pubblicamente all’Avenue of Stars di Tsim Sha Tsui, un popolare quartiere dello shopping, prima di essere dislocati in altre tre località nel corso del mese. Uno dei luoghi designato è l’Ocean Park, dove vivono i due cuccioli gemelli, i loro genitori e altri dueregalati da Pechino.