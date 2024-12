Lapresse.it - Edoardo Bennato premiato per la Pittura (oltre a musicista è anche pittore)

Ospite speciale della decima edizione del Franco Cuomo International Award è stato. Alla cerimonia a Palazzo Giustiniani è stato“per il suo straordinario talento poliedrico che si esprime non solo attraverso la musica mamagistralmente attraverso lache con la musica non cessa mai di dialogare e di farsi pratica civile, emozionando e smuovendo le coscienze”.Il Franco Cuomo International Award compie dieci anni e in questa edizione speciale, che si tiene in un momento segnato da conflitti, guerre, cambiamenti epocali, dà spazio a talenti, creatività e buone pratiche, tutto ciò che costituisce il presente migliore del nostro Paese. Il Premio, che si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si propone di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana, rimettendo in campo il futuro.