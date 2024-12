Gravidanzaonline.it - È nato Enea, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono genitori

Leggi su Gravidanzaonline.it

Con la foto delle impronte dei piedini, al secolo Niccolò Moriconi, eDihanno annunciato di essere diventatidia New York lo scorso 30 novembre. “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto” è la caption usata dal cantautore romano per annunciare la nascita del suo primo figlio; la compagna, invece, per ora non ha pubblicato nulla rispetto alle prime ore di vita del primogenito.Pochi giorni faaveva pubblicato e condiviso sui suoi canali social La parte migliore di me, la canzone dedicata proprio al figlio in arrivo. News "La parte migliore di me", la poesia in musica diperIn attesa di conoscerlo, fra qualche settimana,ha scritto dei bellissimi versi per, il figlio in arrivo.