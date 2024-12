Movieplayer.it - David Cronenberg: "Non mi pento di aver detto no a Flashadance, lo avrei distrutto"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di culto ha rifiutato l'offerta dei produttori spiegando che avrebbe trasformato il film con Jennifer Beals in un disastro. Il cinema disi è sempre distinto per oscurità, raccapriccio e sequenze altamente disturbanti. Ecco perché, a fronte dell'offerta dei produttori di Flashdance che volevano affidargli la regia della pellicola, hano spiegando che, nelle sue mani, il film sarebbe risultato un disastro. "Potrebbe stupirvi sapere che i produttori Don Simpson e Jerry Bruckheimer erano convinti che fossi la persona giusta per dirigere Flashdance", haCroneberg domenica al Marrakech Film Festival, dove era ospite. "Davvero, non so perché loro pensassero chedovuto farlo, così alla fine ho dovuto dire di no. Gli ho, 'Distruggerò .