Tuttivip.it - “Cominciamo bene…”. Grande Fratello, già di sparla sulla nuova concorrente: “Perché entra lei”

Una madre determinata e una figlia al debutto: la produzione di una versione internazionale delsarebbe pronta a rimescolare le carte introducendo due nuovi concorrenti. L’ex partecipante Maria Monsé, celebre per la sua presenza mediatica, e sua figlia neo-maggiorenne, Perla Maria Paravia, potrebbero presto varcare la porta rossa.Secondo indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, la coppia sarebbe già ospitata in un hotel in attesa delingresso. L’influencer ha condiviso: “Un mio conoscente ha confermato che Maria Monsé e Perla Maria sono pronte perre. Hanno fatto il provino lo scorso luglio con Alfonso Signorini e sapevano già che sarebberote a dicembre. Domani, se tutto sarà confermato, le vedremo in Casa. Per Maria, sarà la terza volta.”La partecipazione di Maria Monsé ha già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori.