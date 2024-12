Ilveggente.it - Che scalata Berrettini: è già alle porte della top ten

Leggi su Ilveggente.it

, incredibile ma vero: è al 13esimo posto del ranking.Magari non sarà ufficiale, è vero, ma questo nulla gli leva in termini di autorevolezza e di attendibilità. Anzi, sono in tanti a pensare che il sistema Elo, un ranking parlo a quello Atp, possa essere addirittura più veritiero di quanto non sia il sistema di calcolo basato su partite perse, partite vinte, punti scartati e punti guadagnati.Che: è giàtop ten (LaPresse) – Ilveggente.itQuesto ranking unofficial, infatti, tiene conto del valore degli avversari affrontati dai tennisti nel corsostagione e non solo dei rispettivi piazzamenti dei tornei, ragion per cui fotografa con estrema precisione le gesta degli atleti che popolano il circuito. A questo punto, dunque, è interessante addentrarsi nei meandri del ranking Elo e scoprire come, secondo questo sistema di calcolo alternativo a quello dell’Atp, sia andata la stagione sulla quale è ormai definitivamente calato il sipario.