Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Dida dà un consiglio a Maignan: rinnovo? Le parole

Uno degli obiettivi didelè quello legato aldi Mike, ecco come la pensa Nelson. Le.Ildi Paulo Fonseca ritorna alla vittoria in Serie A dopo i due pareggi consecutivi contro Cagliari (3-3) e Juventus (0-0), i rossoneri ora hanno bisogno di continuità. In campionato il prossimo avversario sarà l’Atalanta il 6 dicembre ma tre giorni prima i rossoneri se la dovranno vedere contro il Sassuolo per gli ottavi di Coppa Italia a San Siro.L’ex portiere delNelson, campione d’Italia d’Europa e del Mondo col Diavolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto in riferimento a Mikee la questione legata al suodi contratto con la società meneghina, le:Su Mike io non ho dubbi perché l’ho allenato e sono convinto che diventerà il più forte del mondo.