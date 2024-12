Ilrestodelcarlino.it - Bici, la tangenziale fa un milione. “Ma non basta più”

Bologna, 2 dicembre 2024 – Undi ciclisti in 11 mesi e la necessità di riprogettare ladelleclette nelle zone dove, nell’orario di punta, la struttura è “sottodimensionata”. Continua a crescere il numero di chi usa laper i normali spostamenti della vita quotidiana a Bologna e lo testimonia anche che il traguardo delsimo ciclista sulladelle(la ciclabile che corre sullo spartitraffico alberato dei viali) è arrivato quest’anno in anticipo rispetto agli anni passati. “Ladelleclette, inaugurata 9 anni fa, si conferma un’infrastruttura di trasporto fondamentale per la città – sottolinea Fabio Bettani, della Consulta delle–. I numeri sconfessano ancora una volta chi, appena realizzata, parlò di uno spreco di denaro pubblico, pronosticando che non l’avrebbe usata nessuno e proponendo addirittura di chiuderla nei mesi invernali”.