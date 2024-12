Iltempo.it - Basta con le violazioni della tregua: l'avvertimento Usa sul Libano

Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che ci sono stateinda parte sua. È quanto riferisce Yedioth Ahronoth, citando fonti a conoscenza dei dettagli, secondo le quali l'inviato speciale Usa Amos Hochstein ha puntato il dito in particolare contro «il ritorno visibile e udibile dei droni israeliani nei cieli di Beirut». Le stesse fonti hanno affermato che affinché il cessate il fuoco duri, «abbiamo bisogno di moderazione da tutte le parti». Su questa scia è anche emerso che un soldato libanese è rimasto ferito da un drone israeliano che oggi ha preso di mira una postazione dell'esercito nella regione di Hermel, lontano dal confine con Israele, nelorientale. «Un drone nemico ha preso di mira un bulldozer dell'esercito che stava svolgendo lavori in una posizione dell'esercito, ferendo un soldato», affermano fonti dell'esercito libanese in un comunicato.