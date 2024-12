Angelica Bove | Schiettezza e verità scomode

Leggi su Funweek.it

Si intitola La nostra malinconia (Warner Music Italy), il brano chepresenterà in gara a Sanremo Giovani 2024. Ne La nostra malinconia,racconta una storia d’amore ricca di elementi nostalgici, attraverso sonorità indie-pop che catturano subito l’ascoltatore. «Ho un sacco di fame, vado dritta e sparata. – ci dice subito– Vivo la mia vita di sempre, perché ci tengo a ritagliarmi spazi di normalità. Mi vivo il momento senza pesantezza, sono leggera. La chiamerei serenità, ma laè che la faccio facile perché sono andata a X Factor dove mi ca*avo addosso. Ora me la vivo come qualcosa di cui conosco le dinamiche. È un ambiente familiare per me quindi me la godo. Me devo divertì, se no non ha senso».Scritto da Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina, La nostra malinconia sembra rispettare in tutto e per tutto la personalità di