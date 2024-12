Imiglioridififa.com - Amazon, arriva lo sconto aggiuntivo per “Consegne non urgenti”: ecco come averlo

Durante il periodo natalizio,si trova a fronteggiare un aumento esponenziale degli ordini, con un carico che mette a dura prova il sistema logistico. Per venire incontro a questa situazione e alleggerire la pressione sulle sue reti di spedizione,ha lanciato una nuova iniziativa destinata a tutti gli utentiPrime. A chi accetta di ricevere la propria spedizione con una settimana di ritardo, l’azienda offre un piccolodell’1%. ProvaPrime gratis per 30 giorni!Questa è la dicitura che riporta: Se non hai bisogno del tuo acquisto urgentemente, puoi scegliere la Consegna non urgente e ricevere unoimmediato. La data di Consegna non urgente è indicata nella pagina di Riepilogo ordine. Selezionando l’opzione Consegna non urgente, ci aiuterai a dare priorità alle spedizioni degli ordini per i clienti che hanno urgenza di riceverli.