Bergamonews.it - A Bergamo tasso di insolvenza in miglioramento: le aziende in difficoltà sono 130 in meno rispetto all’anno scorso

Il dato nazionale – con ben 118 mila imprese coinvolte – resta preoccupante, ma aildisi conferma in, limitando di conseguenza il rischio usura per ledel territorio.I dati, positivi per l’economia locale, arrivano da un’indagine della CGIA, che evidenza come nell’ultimo anno le realtà nella nostra provincia affidate con sofferenze siano passate da 1.665 a 1.535, per un -7,8% in netta controtendenza con il dato nazionale, dove al contrario leinaumentate di oltre 2.600 unità, per un +2,3%.Un dato, quello orobico, che rappresenta l’1,3% di tutta Italia: si tratta prevalentemente di artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori che“scivolati” nell’area dell’e, conseguentemente,stati segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.