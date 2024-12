Zonawrestling.net - WWE Survivor Series: Finn Balor costa ancora il titolo a Damian Priest, Gunther rimane campione

, uno dei Premium Live Event più longevi della WWE, il World Heavyweight Championship è stato messo in palio in uno dei match più attesi della serata. Ilha dovuto difendere la cintura dall’assalto di, in una sfida che ha rappresentato anche una rivincita di SummerSlam. In quell’occasione,aveva conquistato ilproprio ai danni del membro del Judgment Day, tradito dal suo compagno di stableBálor.Un match tecnico e fisicoL’incontro, durato oltre 19 minuti, ha visto i due atleti dare vita a una sfida di altissimo livello tecnico.ha lavorato magistralmente sul braccio sinistro di, che ha venduto perfettamente il lavoro delsul suo arto. Il membro del Judgment Day ha comunque mostrato grande resilienza, riuscendo a rispondere con serie di colpi potenti nei momenti chiave del match.