Stasera in tv Massimiliano Gallo torna nei panni di “Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso”

in tv arriva su Rai 1 la seconda stagione di Vincenzod’insuccesso. Dopo il grande successo della prima stagione, domenica 1° dicembre va in onda la prima di quattro nuove puntate della serie, conneidell’civilista ormai più amato della tv. Un nuovo regista per le nuove puntateLa seconda stagione di Vincenzod’insuccesso è diretta da Luca Miniero, che prende il posto di Alessandro Angelini. Sempre girata e ambientata a Salerno, è tratta dai romanzi di Diego De Silva, anche sceneggiatore della serie.Dove seguire “Vincenzod’insuccesso”La seconda stagione di Vincenzod’insuccesso debutta oggi domenica 1 dicembre 2024, in prima serata su Rai 1, a partire dalle 21.