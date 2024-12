Cityrumors.it - Sta arrivando questa e-mail Agenzia delle Entrate: è una truffa pericolosa, occhi aperti

Leggi su Cityrumors.it

Un e-fasulla ‘dell’’ sta traendo molti in inganno: ecco tutti i dettagli per poterla riconoscere ed evitareDa quando la tecnologia è diventata una costante della nostra vita, da quando tutto ciò che facciamo vive costantemente sul nostro telefono, le truffe elettroniche sono diventate un pericolo continuo. Sfruttando l’imprudenza di alcune persone, la loro poca attenzione perché troppo fiduciosi, riescono ad avere accessi alle nostre banche dati private.Stae-: è una– Cityrumors.itHacker esperti, ma anchetori più semplici, approfittano dell’innocente ingenuità di ognuno di noi, riempendo i nostri cellulari di e-o messaggi ricchi di link. Tutti ben strutturati, con un testo non troppo corposo, anzi spesso sintetico e che indirizzano a quel link sul quale clicchiamo perché tratti in inganno da un nome utente che sembra realistico.