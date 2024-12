Tg24.sky.it - Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a dicembre: calendario e date

Leggi su Tg24.sky.it

Durante questo mese disono previste diverse giornate di sciopero in particolare per aerei e sanità. A livello locale, saranno interessati anche i comparti giustizia e scuola. Tra leda segnare in agenda ci sono il 13, giornata di agitazione per lo sciopero generale indetto da Usb e la giornata del 15, quando, nel settore aereo, incroceranno le braccia i lavoratori Techno Sky ed Enav negli scali di Milano Malpensa e Linate. Attenzione, come sempre, a eventuali precettazioni da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di altri dicasteri, che potrebbero limitare lo sciopero dei lavoratori del settore: per questa ragione è consigliabile visitare i siti web di riferimento