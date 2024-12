Sanremo 2025 Lucio Corsi chi è | Il Festival? Una battaglia interiore

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –. Oggi, domenica 1 dicembre, sono stati annunciati i cantanti Big deldella Canzone italiana, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Tra i 30 nomi dei cantanti protagonisti che gareggeranno alla kermesse, spunta anche quello dinasce a Grosseto nel 1993. È cresciuto a Vetulonia, nella Maremma Toscana, luogo suggestivo che ha influenzato particolarmente il suo percorso artistico e musicale. Sin dai primi anni dell’adolescenza,si è appassionato alla musica iniziando a scrivere canzoni con riferimenti al mondo rurale che ha vissuto sin dall’infanzia e che gli hanno dato l’opportunità di esibirsi nei locali e nelle piazze della sua città natale. Si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera musicale e nel 2015 comincia a pubblicare i suoi primi lavori mescolando diverse influenze tra il rock progressivo, il cantautorato e testi poetici, cogliendo subito l’attenzione per il suo stile inconfondibile.