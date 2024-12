.com - Sanremo 2025, Elodie torna in gara tra i Big, a giugno live negli stadi

inal Festival di, anno in cui pubblicherà un nuovo album e farà il proprio debuttoè tra gli artisti inalla 75ª edizione del Festival diche andrà in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio. Dopo Tutta colpa mia nel 2017, Andromeda nel 2020, Due nel 2023 e la co-conduzione nel 2021,al Festival dicon un brano che, dopo i singoli Black Nirvana e Feeling, anticiperà il nuovo album in uscita in primavera.Un sound completamente nuovo che porteràanche con due concerti evento prodotti da Vivo Concerti, l’Theum Show, che si terranno l’8alloo San Siro a Milano e il 12alloo Maradona a Napoli.