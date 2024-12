Ilgiorno.it - "Rsa Aperta": assistenza gratis ai pazienti fragili

La Fondazione Pontirolo Onlus intercomunale, residenza per anziani con sede ad Assago, ha avviato il servizio di "Rsa", offrendo gratuitamente l’domiciliare a persone anziane non autosufficienti over 75 e persone con demenza over 65. La misura è finanziata da Regione Lombardia (e gratuita per il cittadino) e comprende interventi di natura prioritariamente socio-sanitaria (fisioterapia, supporto psicologico, consulenza infermieristica, stimolazione cognitiva, interventi educativi e interventi assistenziali) finalizzati a supportare la permanenza al domicilio della persona anziana non autosufficiente o con demenza. "Con il direttore generale della Fondazione Serena Lena Cota e il CdA della Fondazione Pontirolo - dichiara il presidente Alessandro Quarta - abbiamo rafforzato la mission dell’ente nel promuovere la cura e l’della persona anziana.