Olimpia felice dopo il colpo a Istanbul. Cresce l’attacco, Mirotic protagonista

L’effetto del colpaccio diè ancora roboante. L’, che ancora non aveva battuto nessuna delle prime 6 in classifica è andata con autorità sul campo della capolista che arrivava da 6 vittorie filate e le ha imposto un sonoro stop. La rimonta turca finale quasi sminuisce le proporzioni di un successo arrivato comandando praticamente per 40 minuti, toccando anche il +15 ad un paio di minuti dalla fine con una severa lezione difensiva che aveva lasciato i turchi a soli 68 punti in 38 minuti. La crescita in attacco è stata evidente, la condivisione del gioco tra tutti i protagonisti con l’unico obiettivo di arrivare alla vittoria. Nikolasu tutti, un’altra prestazione deluxe con 29 punti, tutti realizzati nei primi 30 minuti, un manuale di tecnica sopraffina che la squadra ha riconosciuto come suo leader).