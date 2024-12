Lanazione.it - Lite sui turisti del Giubileo. Scoccia attacca la Giunta: "Perugia non è pronta"

Leggi su Lanazione.it

"Tra meno di un mese, il 24 dicembre, inizierà ilche porterà in Italia 35 milioni di pellegrini. Quali strategie sta adottando il Comune diper aumentare i collegamenti con Roma, la città di Assisi e l’aeroporto San Francesco e quindi implementare l’afflusso di visitatori nel capoluogo umbro per il 2025?". È quanto chiede la consigliera di opposizione Margheritache sul tema deposita un’interrogazione. "Tra poche settimane – spiega – Papa Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro e inizierà il2025. L’Anno Santo è un’occasione straordinaria per far crescere il turismo diattraendo moltissimi pellegrini, in particolare da Assisi, ma anche da Roma e dalle altre mete religiose. Per questo motivo è auspicabile un aumento immediato dei collegamenti per consentire ai fedeli, già in occasione delle imminenti festività natalizie, di poter arrivare comodamente a