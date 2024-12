Ilrestodelcarlino.it - Ligabue sul palco ’Dedicato a noi’

L’appuntamento con i fan, in origine previsto il 31 ottobre scorso, è stato solo rimandato. Così a 13 anni di distanza dall’ultima volta, Lucianodedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri, luoghi intimi d’eccezione. Il concerto all’Europauditorium, rinviato a causa di uno stato influenzale che ha colpito l’artista, è stato riprogrammato per questa sera alle 21. ’in teatro. Dedicato achiuderà ufficialmente il capitolo live diche ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli Stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport. Sulinsieme aci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il padre.