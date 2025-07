Ederson la prima scelta dell’Inter | una strategia per convincere l’Atalanta

L’Inter ha messo gli occhi su Ederson, il talento brasiliano dell’Atalanta, come la sua prima scelta per rinforzare il centrocampo. Dotato di personalità, fisicità e versatilità tattica, il giocatore rappresenterebbe il profilo perfetto per il progetto di Chivu. Tuttavia, convincere l’Atalanta non sarà facile: la squadra bergamasca, forte delle sue ambizioni e del valore di Ederson, guarda già altrove. Ma l’Inter sta studiando una strategia vincente per...

L’Inter continua a guardare con grande interesse a Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, individuato come la primissima scelta per rinforzare la mediana in caso di cessione di Calhanoglu. Il giocatore ha convinto tutti per personalità, fisicità e duttilità tattica, e rappresenterebbe un profilo ideale per il centrocampo di Chivu. Ma convincere il club bergamasco non sarà semplice. LA STRATEGIA – L’ Atalanta, infatti, parte da una valutazione di circa 45 milioni di euro, e non ha alcuna intenzione di fare sconti, soprattutto considerando che il giocatore è reduce da una stagione di altissimo livello, culminata con la conquista dell’Europa League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ederson, la prima scelta dell’Inter: una strategia per convincere l’Atalanta

In questa notizia si parla di: ederson - scelta - inter - convincere

Chi prende l'Inter al posto di Calha? Ederson prima scelta. E occhio alla clausola di Dumfries... - L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto difensivo con una mossa strategica: dopo la possibile partenza di Calha Ederson, la prima scelta per il suo sostituto è un nome di qualità e affidabilità.

Inter, chi prende il posto di Calha? Ederson è la prima scelta La separazione tra l’Inter e Hakan Calhanoglu pare ormai inevitabile. Il club nerazzurro a questo punto ha un solo interesse: ricavare dalla cessione del turco, verosimilmente direzione Galatas Vai su Facebook

Inter, assalto a Ederson: servono cessioni eccellenti; Chi prende l'Inter al posto di Calha? Ederson prima scelta. E occhio alla clausola di Dumfries...; GdS - Calha via: sogno Ederson, piace Stiller. Rovella, Dumfries, Leoni e De Winter....

Ederson Inter, la Juventus non molla: occhio alla contropartita per convincere l’Atalanta - Ederson Inter, anche la Juventus resta in corsa per il centrocampista: l’idea per convincere l’Atalanta Ederson Inter, il centrocampista finisce anche nel mirino della Juventus. Secondo informazione.it

Inter, per Calhanoglu 2 opzioni. Sogno Ederson. Pronta l’offerta per Rovella: le cifre. Rios… - Repubblica fa il punto sul mercato in entrata e in uscita dei nerazzurri ... Segnala fcinter1908.it