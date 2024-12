Lanazione.it - Lavori in ritardo al PalaTerme. “Valutazioni approfondite sul tetto”

Montecatini Terme (Pistoia), 1 dicembre 2024 – Finocchiaro Costruzioni, l’impresa di Tremestieri Etneo, in provincia di Catania, che ha vinto la gara per l’affidamento deidi ristrutturazione del, “è impegnata in un’approfondita valutazione della copertura del palasport”. L’impresa replica così alla nuova contestazione ricevuta dal Comune. In effetti, la coperta delè la parte più importante e delicata del progetto e, secondo l’azienda, sono necessarie ulteriori. Finocchiaro Costruzioni “garantisce che sono in corso contatti costanti con il direttore deie il responsabile unico del procedimento”. Tra l’altro, l’azienda produce anche infissi e quelli nuovi da installare al, secondo quanto affermano i responsabili, sono già pronti. Nei giorni scorsi, il Comune ha inviato per la seconda volta una contestazione ufficiale alla ditta, sottolineando i ritardi del cantiere rispetto alla tempistica stabilità e prospettando una possibile richiesta di risarcimento danni all’impresa, se la situazione non dovesse sbloccarsi, oltre alla presentazione di un esposto nazionale all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).