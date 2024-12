Landini | non ignorare 500 000 in piazza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.23 "Non si possonole 500 mila persone scese in,che hanno chiesto di essere ascoltate".Così il leader Cgil. "Il governo risponda ,riconvochi un tavolo sulla Manovra.Altrimenti vedremo con Uil come continuare". Sugli scontri avvenuti a Torino dice: "In 50 piazze dove ci sono state 500mila persone non è successo nulla. Le nostre manifestazioni sono democratiche e quegli episodi non c'entrano nulla con noi.Cgil e Uil non devono rispondere a nessuno".Ribadisce: "Nessun pentimento" per aver usato parola "rivolta".