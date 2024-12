Lortica.it - Incidente stradale in A1: tre persone trasportate in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.36, il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato allertato per unavvenuto lungo l’autostrada A1 in direzione sud, al chilometro 382. Una sola auto è stata coinvolta nell’episodio, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.Sul luogo dell’sono giunti i mezzi di soccorso della Misericordia di Monte San Savino, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.Nell’sono rimaste ferite tre: due donne, rispettivamente di 27 e 59 anni, e una minore. Tutte sono statein codice giallo (codice 2) all’San Donato di Arezzo per le cure necessarie.Le dinamiche dell’sono al vaglio degli inquirenti, e non si esclude l’ipotesi che possano essere state coinvolte condizioni stradali avverse o una distrazione alla guida.