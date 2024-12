Ilfattoquotidiano.it - Il tennista Celikbilek colpito in campo da un’emorragia cerebrale durante la semifinale di un torneo: le sue condizioni

Ilturco Altugè statoinda. Attimi di panico in TunisialadelM15 Monastir A60. Dopo il primo game del match contro il connazionale Yanki Ere, l’attuale numero 452 del mondo (con un best ranking al 154esimo posto della classifica ATP) si è accasciato al suolo a causa di un malore improvviso. L’intervento dei soccorsi sanitari è stato immediato.è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è attualmente sotto osservazione. Dopo aver preso in seria considerazione l’eventualità di un suo trasporto in Turchia per poi procedere con un’operazione, si è deciso di affidare la salute dela una clinica locale. Secondo i media turchi, l’intervento sembra essere riuscito perfettamente, ma il giocatore resta sotto osservazione e sarà fondamentale il suo risveglio per capire se ci siano stati o meno dei danni al suo cervello.