Gp del Qatar di F1 Verstappen si prende la pole ma è penalizzato Leclerc in terza fila

Maxè il più veloce nelle qualifiche del Gp delma con la sua Red Bull ostacola la Mercedes di George Russell. L’olandese, già campione del mondo, vienee nonostante il miglior tempo (1’20?520) retrocede in seconda posizione: lava a Russell, autore del secondo crono (1’20?575) ma promosso in prima posizione sulla griglia.In secondale McLaren di Lando Norris (1’20?772) e Oscar Piastri (1’20?829), che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles(1’20?852) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’21?011), che scattano dalla. Settimo posto per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1’21?041). Domani, domenica 1 dicembre, alle 17 partirà la gara che potrebbe decidere il titolo Costruttori. La McLaren ha 30 punti di vantaggio sulla Rossa.